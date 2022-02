Droht Deutschland eine Immobilienblase?

Die Bundesbank hat in einem aktuellen Bericht davor gewarnt, dass die Immobilienpreise in Deutschland im letzten Jahr zwischen 15 und 40 Prozent über dem "durch soziodemografische und wirtschaftliche Faktoren angezeigten" Preis liegen würden, wie der Spiegel berichtete. Die Warnung vor einer Überbewertung erfolgt in einer Phase historisch hoher Immobilienpreise und Umsätze für den Sektor.

Der Maklerverband IVD bezifferte in einer Schätzung die Ausgaben privater und gewerblicher Käufe von Immobilien im Jahr 2021 mit zusammengerechnet 353,2 Milliarden Euro – ein historischer Rekordwert. Im Vergleich zum Vorjahr seien das 13,7 Prozent mehr.

Der Verband erstellte die Schätzung auf Grundlage der Grunderwerbsteuer. Aus dieser Statistik lässt sich nicht die konkrete Anzahl der verkauften Objekte und Wohnungen ableiten. Dennoch sei der Rekordanstieg wesentlich auf die erhöhten Immobilienpreise zurückzuführen, so der Verband.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundesbank vor einer Überbewertung – die zu einer Blase führen könnte – warnt. Auch der Europäische Ausschuss für Systemrisiken, der nach der Eurokrise zur Bekämpfung von strukturellen Gefahren im EU-Finanzmarkt gegründet wurde, warnte vor den hohen Preisanstiegen.

Die Bundesbank erklärte jedoch auch in ihrem Bericht, dass es derzeit schwer sei, Immobilienpreise genau einzuschätzen. Ein Faktor dafür seien die Anstiege bei den Baupreisen.

Berlin führte den Anstieg im Umsatz mit Immobilien mit 26,4 Prozent an. Tabellenletzter war Bremen mit einem Anstieg von vergleichsweise niedrigen 4,2 Prozent.

Experten sind sich uneinig, ob eine Blase im Immobilienmarkt in Deutschland vorliegt oder nicht. Gegen die Existenz einer solchen Blase spricht laut einigen in der Branche die nach wie vor hohe Nachfrage nach Immobilien in Städten und in ihrer Umgebung. Dort würde das Angebot bei weitem nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken.

