US-Milliardär vergleicht Kryptowährungen mit Geschlechtskrankheit

Der US-Milliardär Charlie Munger, ein langjähriger Geschäftspartner von Warren Buffett, hat sich über Kryptowährungen ausgelassen und sie mit einer sexuell übertragbaren Krankheit verglichen. In einem Kommentar, der viral ging, forderte der erfahrene Investor auch ein Verbot virtueller Währungen, wie Bloomberg berichtete. Während einer Fragerunde mit Aktionären auf der Jahreshauptversammlung des in Los Angeles ansässigen Medienunternehmens Daily Journal Corp, dessen Vorsitzender er ist, sagte der 98-Jährige:

"Ich habe sicherlich nicht in Kryptowährungen investiert. Ich bin stolz auf die Tatsache, dass ich sie gemieden habe. Das ist wie eine Geschlechtskrankheit oder so etwas. Ich betrachte es einfach als verachtenswert."

Munger fügte hinzu, er bewundere die Chinesen dafür, dass sie Kryptowährungen verboten haben. Wenige Monate zuvor hatte das von Munger und Buffett kontrollierte Finanzkonglomerat Berkshire Hathaway Aktien einer digitalen Bank im Wert von einer Milliarde Dollar gekauft. Die Bank spezialisierte sich auf Kryptowährungen. Der Anfang dieser Woche eingereichte Bericht des Unternehmens an die Börsenaufsichtsbehörde bestätigt die Krypto-Investitionen der Holding in die Nubank, eine digitale Bank mit Sitz in Brasilien.

Im vergangenen Dezember hatte die Nubank bei ihrem New Yorker Börsengang 2,6 Milliarden Dollar eingenommen, wodurch das Fintech-Unternehmen mit über 40 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Munger und Buffett sind seit Langem Kritiker von Kryptowährungen. Buffett verspottete Bitcoin als einen Vermögenswert, der "nichts schafft". Zudem bezeichnete er die Währung als "Rattengift" und erklärte, dass Kryptowährungen nichts weiter als eine "Illusion sind, die Scharlatane anzieht".

Mehr zum Thema – Multimilliardär Ray Dalio warnt: Den USA droht ein neuer Bürgerkrieg