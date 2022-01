Russland reduziert weiter Investitionen in US-Staatsanleihen

Russland hat seine Investitionen in US-Staatsanleihen von 3,72 Milliarden US-Dollar im Oktober 2021 auf 2,4 Milliarden US-Dollar im November reduziert. Dies folgt aus dem Bericht des US-Finanzministeriums. Japan ist weiterhin der größte Inhaber von US-Staatsanleihen.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums hat Russland seine Investitionen in US-Staatsanleihen auch im Laufe des Novembers 2021 von 3,7 Milliarden US-Dollar auf 2,4 Milliarden US-Dollar verringert. Der Anteil der langfristigen Anleihen fiel von 554 Millionen US-Dollar auf 101 Millionen US-Dollar, der Anteil der kurzfristigen Anleihen von 3,17 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar.

Die Verkleinerung findet seit mehreren Monaten in Folge statt. Im August 2021 verfügte Moskau beispielsweise über mehr als 4,0 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen. Russland gehört nicht zu den größten Inhabern von US-Schulden. Im Zuge der Verhängung von Sanktionen gegen Russland im Jahr 2018 begannen die Investitionen in Höhe von 96 Milliarden US-Dollar drastisch zu sinken.

Unter den drei größten Inhabern von US-Staatsanleihen bleiben Japan mit 1,34 Billionen US-Dollar, China und das Vereinigte Königreich mit jeweils 1,08 Billionen US-Dollar und 621,6 Milliarden US-Dollar. Luxemburg (334,4 Milliarden) liegt an vierter und Irland (331,2 Milliarden) an fünfter Stelle.

Die russischen Investitionen in US-Staatsanleihen hatten im Oktober 2010 einen Höchststand von 176,3 Milliarden US-Dollar erreicht. Im April 2018, nach einer weiteren Runde von Sanktionen, begann Russland, seine Reserven aus US-Staatsanleihen abzuziehen: Die russischen Investitionen fielen in diesem Monat auf 48,7 Milliarden US-Dollar und im Mai auf 14,9 Milliarden US-Dollar. Im März 2020 erreichten diese einen Tiefstand von 3,9 Milliarden US-Dollar.

US-Staatsanleihen sind Staatspapiere, die vom US-Finanzministerium über sein Büro für Staatsschulden ausgegeben werden. Im Grunde genommen ist es ein Instrument zur Finanzierung von US-Staatsschulden. Aber für andere Länder ist es eine Möglichkeit, Geld aufzubewahren. Zuvor war bekannt geworden, dass der US-Senat für eine Erhöhung der Schuldengrenze um 480 Milliarden Dollar gestimmt hat.

