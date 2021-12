Investitionen in Kryptowährungen steigt sprunghaft an

In diesem Jahr wurde so viel Geld in Kryptowährungen investiert wie in allen vorherigen Jahren zusammengerechnet. Trotz der Corona-Pandemie wittern Investoren gute Geschäfte in diesem Bereich. Die Branche erfreut sich mittlerweile einer wachsenden Vielfalt.