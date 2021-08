US-Importe aus Russland steigen deutlich an

Ausfuhren russischer Rohstoffe und Waren in die USA sind in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das Anderthalbfache gestiegen. Das geht aus einer Statistik des US Census Bureau hervor.

Der Wert der Rohstoffexporte aus Russland in die Vereinigten Staaten belief sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, wobei die Käufe von Erdöl und petrochemischen Erzeugnissen einen erheblichen Anstieg von 78 Prozent verzeichneten. Die Einfuhren von mineralischen Brennstoffen, Erdöl und petrochemischen Erzeugnissen verdoppelten sich fast von 3,8 Milliarden auf 6,7 Milliarden US-Dollar.

Die US-Einfuhren von Edelmetallen und Halbedelsteinen stiegen um fast 50 Prozent von 1,1 Milliarden auf 1,6 Milliarden US-Dollar, während die Käufe von russischen Düngemitteln um 35 Prozent auf 500 Millionen US-Dollar zunahmen. Die Einfuhren von Eisen und Stahl stiegen sprunghaft um 25 Prozent auf 700 Millionen US-Dollar an.

Die Ausfuhren von Nichtrohstoffen aus Russland in die USA nahmen ebenfalls zu, wobei der Verkauf gefrorener Krabben von 263 auf 395 Millionen US-Dollar stieg. Außerdem kauften die USA von staatlichen russischen Herstellern Raketentriebwerke im Wert von 126 Millionen US-Dollar.

Der Anstieg der Rohstoffeinfuhren ist Berichten zufolge auf die jüngste Preisrallye an den globalen Rohstoffmärkten zurückzuführen. Die von der russischen Wirtschaftszeitung RBK eingesehenen Statistiken des US Census Bureau stimmen jedoch nicht mit den Daten des Föderalen Zolldienstes Russlands überein. Laut der Behörde erreichte die Zahl der US-Importe aus Russland in Geldwerten 6,1 Milliarden US-Dollar, was einen Zuwachs von 26 Prozent bedeutet.

Der Unterschied wird auf unterschiedliche Erhebungsmethoden zurückgeführt, da der russische Zoll in der Regel nur die Direktlieferungen russischer Erzeugnisse in die USA berechnet, während das US Census Bureau alle in die USA eingeführten Waren aus russischer Produktion erfasst.

