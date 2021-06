Her mit der Kohle – weltweit über 400 Minenprojekte in Planung

Während sich Deutschland von der Steinkohle verabschiedet hat, fangen andere Länder erst richtig an. Russland, China und Indien setzen mittelfristig weiter auf die fossile Energie. Klimabewegungen wie Fridays for Future dürfen in diesen Ländern noch warten.