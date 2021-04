China: Huawei will bis 2030 ultraschnelle 6G-Netze einführen

Huawei hat angekündigt, dass 6G schon in weniger als zehn Jahren auf den Markt kommt. Das Unternehmen arbeite bereits seit Jahren an der Technologie, die die Nutzung des Internets während der Bewegung mit hohen Geschwindigkeiten ermöglichen wird.

Während viele Länder auf der ganzen Welt erst anfangen, die 5G-Technologie zu etablieren, stellt der chinesische Tech-Konzern Huawei bereits Pläne für die Einführung des viel schnelleren Nachfolgers 6G vor.

Das Vorhaben wurde laut einem chinesischen Medienbericht vom Konzernvorstand Xu Zhijun auf einer Konferenz in Shenzhen Anfang vergangener Woche enthüllt. Xu sagte, dass 6G-Netzwerke in weniger als zehn Jahren auf den Markt kommen werden.

Huawei versprach, in naher Zukunft ein Weißbuch zu veröffentlichen, das seine Vision für die Entwicklung von Netzwerken der nächsten Generation erklären wird. Während Details über die Technologie spärlich sind, berichtete der chinesische Auslandsfernsehsender CGTN, dass 6G-Netzwerke 50 Mal schneller sein könnten als 5G. Angesichts der Tatsache, dass 5G-Netzwerke unter idealen Bedingungen die Übertragung von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde ermöglichen, könnte die Geschwindigkeit des Nachfolgers 1.000 Gigabit pro Sekunde erreichen.

Während dies den Nutzern ermöglicht, Apps und Videos noch schneller herunterzuladen, kann die 6G-Technologie auch die Nutzung des Internets bei sehr hohen Geschwindigkeiten wie zum Beispiel in einem Flugzeug ermöglichen, so der Bericht.

Huawei ist einer der weltweiten Marktführer in der 5G-Entwicklung. Einige Länder haben sich jedoch dafür entschieden, die Verwendung der Geräte des Unternehmens auf Druck der USA einzuschränken. Im Jahr 2019 enthüllte das Technologieunternehmen, dass es "vor langer Zeit" mit der Arbeit an 6G-Netzwerken begonnen habe. Sein CEO Ren Zhengfei teilte mit, dass sich die Technologie noch in einem frühen Stadium befinde und prognostizierte, dass etwa zehn Jahre vergehen könnten, bis sie Realität wird.

