Versehen der Mitarbeiter: Serbische Flagge weht über Verwaltungsgebäude in Tomsk

In der sibirischen Stadt Tomsk bemerkten Einwohner am Morgen auf einem Verwaltungsgebäude statt einer russischen eine serbische Flagge. Die Stadtverwaltung reagierte schnell, verzichtete aber auf eine Bestrafung der Verantwortlichen.

Quelle: AFP © VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Früh am Mittwochmorgen ist das lokale Verwaltungsgebäude in der sibirischen Stadt Tomsk zu einem Anziehungspunkt geworden. Grund der unerwarteten Popularität war die am Gebäude gehisste Fahne. Normalerweise weht über einer russischen Behörde die Flagge Russlands. In diesem Fall war aber eine serbische Fahne zu sehen, da eine umgedrehte russische Flagge einer serbischen sehr ähnelt. Die lokalen Behörden reagierten schnell auf den kuriosen Vorfall und nach zehn Minuten wehte über dem Tomsker Verwaltungsgebäude wieder eine russische Flagge. Wladimir Masur, der kommissarische Gouverneur des Gebiets Tomsk, kommentierte das Hissen einer umgekehrten russischen Trikolore über dem Gebäude der Gebietsverwaltung und erklärte dies mit einem Versehen des Personals. Der Beamte schrieb auf seinem Telegramm-Kanal: "Die Mitarbeiter der Verwaltung haben etwas verwechselt, aber wir werden sie nicht bestrafen. Sie werden sowieso für immer in Erinnerung behalten, wie die wichtigsten Symbole der Russischen Föderation und des Gebiets Tomsk aussehen. Und sie werden die Hymne auswendig können. Ich werde mich persönlich darum kümmern." Zuvor hatte der Duma-Abgeordnete Michail Scheremet den Vorschlag gemacht, die russische Nationalflagge durch das Siegesbanner zu ersetzen. Der Parlamentarier erklärte, er sei stolz auf die Trikolore, aber im Moment sei das Siegesbanner das richtige Symbol für die "wieder auflebende Supermacht". Mehr zum Thema - Serbien: Prorussischer Protest nach Abstimmung über Suspendierung Russlands aus UN-Menschenrechtsrat

