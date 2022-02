Große Haschisch-Ladung mit Konterfei von Wladimir Putin an libyscher Küste angeschwemmt

Am Samstag ist ein Einwohner der Stadt El Merdj im Nordosten Libyens auf insgesamt 323 Haschisch-Platten gestoßen, die an der nahegelegenen Küste angeschwemmt wurden. Das berichtete die Zeitung The Libya Observer unter Berufung auf die lokale Kriminalpolizei. Unerklärlicherweise waren alle Blöcke der Droge mit je einem Bild des russischen Staatschefs Wladimir Putin versehen, wie die im Internet verbreiteten Fotos zeigten.

صور|| جهاز مكافحة المخدرات فرع #المرج يتسلم 323 قطعة حشيش مختومة بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب عثور مواطن عليهم على الشواطئ وتسليمهم للإدارة العامة للبحث الجنائي.-يُرجح أن تكرار ظاهرة العثور على مخدر الحشيش على الشواطئ يعود لغرق شحنة لأحد تجار المخدرات. #ليبياpic.twitter.com/MLOAxpTIMP — ليبيا برس (@libyapress2010) February 6, 2022

Bereits vor einigen Tagen hatten lokale Medien über eine große Haschisch-Ladung mit dem Konterfei des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar berichtet, die Anwohner der benachbarten Küsten entdeckt hatten. Es ist anzunehmen, dass die bebilderten Drogen-Funde einer im Meer untergegangenen Schmugglerlieferung zuzuordnen sind, die für einen der lokalen Drogenhändler bestimmt waren.

