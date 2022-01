Engländer fährt über 70 Jahre lang ohne Führerschein Auto

Ein Mann ist in England nach eigenen Angaben mehr als 70 Jahre lang ohne Führerschein oder Versicherung Auto gefahren. Seine unbekümmerten Tage am Lenkrad wurden jedoch mit einer längst überfälligen Begegnung mit der Verkehrspolizei beendet.

Wie die lokale Polizei mitteilte, geriet ein 1938 geborener Mann in der Nähe von Nottingham mit seinem Mini One in eine Routinekontrolle. Papiere konnte er nicht vorweisen. Er gab aber an, seit seinem zwölften Lebensjahr hinter dem Steuer zu sitzen, ohne je einen Führerschein oder eine Versicherung gehabt zu haben.

"Irgendwie hat er es geschafft, nie von der Polizei angehalten zu werden", hieß es weiter in dem Facebook-Post, dessen Authentizität ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Glücklicherweise sei der Mann auch nie in einen Unfall verwickelt gewesen, so die Mitteilung weiter. Die Kontrolle soll bereits am Mittwoch stattgefunden haben.

Die Polizei rief Autofahrer auf, sich nicht ohne gültige Papiere hinters Steuer zu setzen. Die wachsende Zahl von Kameras mit automatischer Nummernschilderkennung mache es zunehmend wahrscheinlich, dass man dabei erwischt werde.

(rt/dpa)