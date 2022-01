Hirsch überrennt Jäger in Polen

Wer auf die Jagd geht, muss wissen, dass der Jäger selbst zu Schaden kommen kann. Denn die potenzielle Beute ist nicht wehrlos. Zuletzt hat ein Hirsch in Polen einen Weidmann schwer verletzt. Ein Video, das den Vorfall zeigt, sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien.

Ein Hirsch hat einen polnischen Jäger schwer am Auge verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich noch am 19. Dezember in der Nähe der Stadt Chełm. Ein Video mit dem Jagdunfall wurde aber erst diese Woche veröffentlicht.

Leszek Kamiński pirschte an jenem Tag mit seinen Bekannten auf Rehwild. Der Jäger brachte sich vor einem Gebüsch in Stellung und hörte per Walkie-Talkie, dass ein Reh auf ihn zukomme. Doch aus dem Dickicht sprang plötzlich ein Hirschbulle und überrannte den Weidmann. Eine Dashcam, die Kamiński auf dem Kopf trug, hielt die Szene fest.

Mit seinem Geweih verletzte das Tier den Jäger schwer im Gesicht. Das rechte Auge des Mannes schwoll stark an. Kamiński wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Ein Bekannter des Mannes schrieb in einem Artikel über den Vorfall, der Jähre wäre wahrscheinlich ums Leben gekommen, wenn er vor dem Aufprall nicht einen Schritt nach links ausgewichen wäre.

