Rührendes Video: Väterchen Frost gratulieren kranken Kindern zum kommenden Jahreswechsel

Frohe Festtage stehen vor der Tür. Und kleine Kinder haben an den Fenstern eines Moskauer Krankenhauses gestanden, vor denen Rettungskletterer in der Verkleidung von Väterchen Frost sie zum bevorstehenden Neujahr beglückwünscht und beschenkt haben. Nun geht es den jungen Patienten besser, zumindest seelisch.

Als Väterchen Frost verkleidete Moskauer Rettungskletterer haben den Patienten eines Kinderkrankenhauses in Moskau zum kommenden Jahreswechsel gratuliert. Richtig, nicht zu Weihnachten, da dieses in Russland gemäß dem julianischen Kalender erst in der Nacht zum 7. Januar gefeiert wird.

50 Väterchen Frost stiegen vom Dach der medizinischen Einrichtung herab, um den Kindern durch die Fenster Geschenke zu überreichen. Von dieser rührenden Aktion berichtete die Stadtverwaltung der Hauptstadt auf ihrem Telegram-Kanal, deren Video hier verlinkt ist:

Die kleinen Patienten lächelten und winkten zurück. Hoffentlich haben nun alle Kinder Feierstimmung. Initiiert wurde dies von einem Jungen namens Matwei, der sich für Silvester gewünscht hatte, sich mit den Moskauer Rettungskräften anzufreunden. Ermöglicht wurde dies durch das Wohltätigkeitsprojekt Metschtai so mnoi (zu Deutsch Träume mit mir).

Darüber hinaus sind vor dem Krankenhaus eine Aufführung und ein Umzug von Neujahrsgestalten geplant. Diese werden von Straßentheaterkünstlern aus der Hauptstadt dargestellt. Väterchen Frost, Snegurotschka (zu Deutsch Schneemädchen) und Schneemänner sind natürlich in Russland aus den Veranstaltungen dieser Art nicht wegzudenken. Außerdem wird es eine Silvestervorstellung und Meisterkurse für Patienten des Krankenhauses geben.

