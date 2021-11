Feuriges Kinderspiel: Kokeln über Gully verursacht Feuerball

Wer mit dem Feuer spielt, kann sich die Finger verbrennen. Fünf Jungen aus Indien haben diese alte Weisheit am eigenen Leib erfahren. Ein virales Video zeigt, wie die Kinder über einem Gully am Straßenrand hockend kokeln, und plötzlich einen Feuerball herbeiführen.

In der indischen Stadt Surat haben fünf Kinder Verbrennungen erlitten, als sie auf einer Straße mit dem Feuer spielten. Eine Sicherheitskamera hielt den Vorfall, der sich am 26. Oktober ereignete, fest. Das Video verbreitete sich später in den sozialen Medien viral.

Örtlichen Medien zufolge wollten die Jungen über einem Gully ein aus Böllern gewonnenes Pulver anzünden. Dabei kam es aber unerwartet zu einem Feuerball, durch den die Kinder Verbrennungen erlitten. Nach der kleinen Explosion brannte der Gully lichterloh weiter. Die Feuerwehr stellte fest, dass die Ursache ein Gasleck war. Für die kokelnden Kinder und die Nachbarschaft hätte es also noch viel schlimmer kommen können.

Mehr zum Thema - "Die brutalste Show der Welt": Wrestler lässt sich unter Gürtellinie anzünden – Stunt geht schief