Russe lässt Koffer mit 173.000 Euro auf Straße stehen – Polizisten geben verlorenes Gepäck zurück

Ein Unternehmer aus der russischen Stadt Birobidschan war wegen einer Geschäftsreise in Eile und raste mit seinem Auto zum Bahnhof. Zuvor ließ er versehentlich einen Koffer mit 15 Millionen Rubel (etwa 173.000 Euro) auf der Straße stehen.

Nachdem der Koffer bereits einige Stunden verlassen dastand, zog er die Aufmerksamkeit von Polizisten auf sich. Sie beschlossen, das verdächtige Objekt näher zu untersuchen, und stießen auf eine große Summe Geld.

Als der Besitzer des Koffers am Bahnhof ankam, fiel ihm auf, dass er sein Gepäck verloren hatte. Daraufhin rief er seine Frau an. Diese schaute aus dem Fenster und sah den Koffer auf der Straße stehen, umkreist von Polizisten.

Das Ehepaar wurde in die örtliche Polizeibehörde eingeladen und bekam den Koffer samt seinem Inhalt zurück. Der Unternehmer erklärte, er habe das Gepäck in den Kofferraum seines Autos legen wollen. Dabei sei er von einem Telefonanruf abgelenkt worden, habe sich in den Wagen gesetzt und sei zum Bahnhof gefahren. Der Mann bedankte sich bei den ehrlichen Polizisten und versprach, in Zukunft achtsamer zu sein.

