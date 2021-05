Kolibri auf Großbildschirm erschreckt US-Moderator in Live-Sendung

Der Wettermoderator des US-Fernsehsenders Fox 40, Adam Epstein, hat am 23. April in einer Liveübertragung einen Schreck gekriegt, als er über das Wetter in Kalifornien berichtete. Auf dem Riesenbildschirm hinter seinem Rücken wurde das Bild von einer auf dem Berg Mount Vaca installierten meteorologischen Kamera eingeblendet. Plötzlich tauchte in der Aufnahme ein Kolibri auf und flatterte einige wenige Augenblicke vor der Kamera. Der tausendfach vergrößerte Vogel ließ den Ansager zusammenzucken.

I guess this hungry bird thought I looked like a snack 😎 pic.twitter.com/Vo162FkEMt — Adam Epstein (@WeathermanAdam) April 23, 2021

"Whoa, whoa, whoa! Was geht hier los? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Nie! Wow."

Später veröffentlichte Epstein die Szene auf Twitter. Dabei witzelte er, der Vogel sei wahrscheinlich hungrig gewesen und habe ihn für einen Imbiss gehalten.

