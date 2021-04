So viele Facetten der Liebe: US-Amerikaner macht Heiratsantrag mit fünf Diamantringen

Die Verlobung von Will Hunn aus Atlanta in den USA und seiner Freundin Brittney Miller ist viral gegangen. Hunn machte seiner Geliebten Miller auf einem Hubschrauberlandeplatz einen Heiratsantrag. Er organisierte eine Flugreise für seine Braut und bei der Ankunft kniete er nieder und holte aus seiner Tasche nicht einen, sondern fünf unterschiedliche Diamantringe.

"Ich dachte, ich wüsste, was die Liebe ist. Aber dann bist du in meinem Leben getreten. Du hast mir nicht nur geholfen zu verstehen, dass ich nicht ohne dich leben will, sondern auch, dass ich nicht ohne dich leben kann. Ich möchte dich haben und den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Britney Nichelle Miller, willst du mich heiraten? Du kannst alle fünf Ringe nehmen oder einen auswählen."