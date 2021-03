Israel: Statue, die Netanjahu beim Pinkeln zeigt, kurz vor Wahlen in Tel Aviv aufgestellt

Eine Statue, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beim Urinieren zeigt, wurde eine Woche vor den Parlamentswahlen in Tel Aviv aufgestellt. Die Polizei entfernte sie noch am selben Tag. Der Künstler ist bislang unbekannt.

Die Skulptur wurde am Mittwochmorgen auf dem Habima-Platz in Tel Aviv entdeckt, wie israelische Medien berichteten. Die Statue, die auf einem Metallsockel steht, zeigt den nackten Benjamin Netanjahu hockend beim Wasserlassen. Wer das Kunstwerk aufgestellt hat, ist unklar. Polizisten, die die Skulptur noch am selben Tag entfernten, befragten Passanten, ob sie wüssten, wer hierfür verantwortlich sei.

Die kurzlebige Installation rief bei den Bewohnern der Stadt unterschiedliche Emotionen hervor. Einige fotografierten die Statue, während andere wütend reagierten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der israelische Premierminister in einer Statue abgebildet wird. Im Dezember 2020 entfernte die Polizei eine sechs Tonnen schwere Skulptur eines Anti-Netanjahu-Aktivisten, die in der Nähe der Residenz des Premierministers aufgestellt worden war. Im Jahr 2016 erschien im Zentrum von Tel Aviv eine weitere lebensgroße goldene Figur mit dem Titel "König Bibi". Sowohl diese als auch jene aus dem Vorjahr werden dem Künstler Itay Zalait zugeschrieben. Dieser behauptete, die Installationen seien eine Form des politischen Protestes.

Am 23. März stehen Parlamentswahlen in Israel an. Dort wird zum vierten Mal binnen zwei Jahren gewählt. Der 71-jährige Netanjahu, der bereits seit 12 Jahren im Amt ist, will erneut Ministerpräsident werden.

