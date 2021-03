Trotz Vorurteilen kein Alltagstrott in Russland: Bär bummelt durch Stadt und macht Passanten Angst

Ein Stereotyp über Russland besagt, dort würden Bären am helllichten Tag in Städten herumspazieren. Obwohl dem nicht so ist, kommt es vor, dass ein Petz unverhofft auf einer Straße auftaucht und Passanten Angst einjagt. Der jüngste Beleg kommt aus Nischnewartowsk.