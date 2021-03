Flauschiger Flugzeugrandalierer: Katze greift Piloten im Cockpit an und zwingt sie zur Notlandung

Die Piloten der Passagiermaschine absolvierten einen Flug von Khartum in die katarische Hauptstadt Doha. Laut lokalen Medienberichten war der Flug am Mittwoch völlig routinemäßig verlaufen – bis der ungewöhnliche Fluggast etwa eine halbe Stunde nach der Abhebung im Cockpit entdeckt wurde.

Die Katze war offensichtlich kein großer Fan des Fliegens, denn sie verhielt sich aggressiv und griff die Besatzung an. Nachdem alle Versuche, den pelzigen Flugzeugrandalierer zu bändigen, gescheitert waren, entschloss sich der Pilot offenbar, das Flugzeug umzudrehen und in den Abflughafen zurückzukehren.

Bei der Untersuchung des Vorfalls bekam die lokale Zeitung Al-Sudani Zugriff auf Informationen, die zeigten, dass das Flugzeug vor dem Flug eine Nacht in einem Hangar auf dem Flughafen von Khartum verbracht hatte. Man gehe daher davon aus, dass sich die Katze während der Reinigungsarbeiten oder der technischen Überprüfung an Bord geschlichen und in der Kabine versteckt hat, um die Piloten später zu überraschen, hieß es.

Mehr zum Thema - 1:0 für die Schwerkraft: Zu dicker Kater darf nicht ins Flugzeug – Herrchen trickst Mitarbeiter aus