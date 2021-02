"Höllische" Fahrt: Straßenbahn fegt Schnee von Gleisen weg und fasziniert Internetnutzer

Schneereinigung ist nichts für Warmduscher, besonders wenn es darum geht, eine Straßenbahnstrecke wieder befahrbar zu machen. Extra für diesen Zweck gibt es in Russland Schienenreinigungswagen. Die Fahrt einer solchen Tram macht nun in den sozialen Netzwerken die Runde.

In dieser Woche hat es im Südural stark geschneit. In vielen Städten bildeten sich Schneewehen, die den Straßenverkehr signifikant erschwerten. Das Unwetter rief sämtliche Schneepflüge auf den Plan. Nicht nur Autostraßen bedurften einer umständlichen Räumung. Es galt auch Eisenbahngleise schneefrei zu machen. In der Stadt Slatoust im Gebiet Tscheljabinsk filmte ein Autofahrer den Einsatz eines speziellen Wagens, der eine Straßenbahnstrecke wieder befahrbar machte. Das Video wurde in dem sozialen Netzwerk VKontakte veröffentlicht und landete einen Hit. Viele Nutzer und Medien wählten die Adjektive "episch" und "höllisch", um den Einsatz des Schienenreinigungswagens zu beschreiben.

