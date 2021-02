Tagelange Schneefälle in Moskau: Menschen helfen Lkw wieder Fahrt aufzunehmen

Moskau hat nach tagelangen Schneefällen nur knapp einen Rekord verpasst. Bis Sonntagmorgen erreichte die Schneedecke in der russischen Hauptstadt 59 Zentimeter. Wegen des Unwetters bildeten sich auf den Straßen lange Staus. Da war gegenseitige Unterstützung gefragt.

Moskau versinkt im Schnee. Am Freitag hat in der russischen Hauptstadt und Umgebung ein starker Schneefall begonnen. Schon bis Samstagmorgen kamen mehr als 60 Prozent des monatlichen Niederschlagswertes vom Himmel. Am 13. Februar kam es zu signifikanten Störungen im Betrieb des Flughafens Domodedowo. Viele Flüge verspäteten sich oder wurden gestrichen. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus.

Einwohner posteten in den sozialen Netzwerken Schneewehen und andere Folgen des drei Tage andauernden Schneefalls.

Autofahrer hatten es an diesem Wochenende besonders schwer. Einige mussten sich den Weg zu ihrem Fahrzeug erst einmal freischaufeln.

Auch gegenseitige Hilfe unter Fahrern und Passanten war gefragt. Die Bewohnerin eines Hochhauses am südlichen Stadtrande filmte aus ihrem Fenster, wie mehrere Menschen einen Lkw schoben, der auf einer Straße stecken geblieben war und einen Stau verursacht hatte. Mehrere Männer halfen dem Fahrzeug wieder Fahrt aufzunehmen.

Trotz aller Prognosen blieb der Rekord aus dem Jahr 1956 ungeschlagen. Damals war die Schneedecke gegenüber den jetzigen 59 Zentimetern um einen Zentimeter höher gewesen. Dennoch verzeichnete Moskau am Sonntag den zweithöchsten Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 1879. Die Moskauer Stadtverwaltung teilte mit, die Räumung der Straßen werde rund fünf Tage in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema - Kälte macht den E-Bussen in Berlin zu schaffen – mehrere blieben liegen