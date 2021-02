Kälte macht den E-Bussen in Berlin zu schaffen – mehrere blieben liegen

Die klirrende Kälte in Deutschland hatte in den vergangenen Tagen in vielen Teilen des Landes den Verkehr zwischenzeitlich zum Erliegen gebracht. Auf den Autobahnen bildeten sich kilometerlange Staus. In Berlin etwa setzte die Kälte den Elektrobussen zu.