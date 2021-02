Nürnberg ruft Katastrophenfall aus: Großbrand in Kraftwerk

Wegen eines Feuers in einem Nürnberger Großkraftwerk hat die Stadt den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in einzelnen Stadtteilen beeinträchtigt. In Nürnberg herrschen derzeit winterliche Temperaturen mit Minusgraden.