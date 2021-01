Schneefall legt Madrid lahm – Zeit für Hundeschlitten

Das Sturmtief "Filomena" hat die spanische Hauptstadt Madrid und weite Teile des EU-Landes lahmgelegt. Wegen des schneereichen Unwetters wurden am 8. Januar viele Straßen und Parks gesperrt. Auch der Flughafen Madrid-Barajas musste in der Nacht zum Samstag den Betrieb einstellen. Mehrere Maschinen wurden auf andere Airports in Valencia, Barcelona, Alicante und Bilbao umgeleitet.

Así está Barajas visto desde uno de últimos aviones que ha entrado ! @controladores#aviacion#Filomenapic.twitter.com/NuEbb30ywE — Felix Piquero (@FelixPiquero) January 8, 2021

Der Wetterdienst AEMET setzte das Zentrum des Landes, einschließlich Madrid, auf Alarmstufe Rot. Tausende Autofahrer saßen in ihren Autos fest.

⚠️🔴 En este momento son necesarias las cadenas ⛓️ y está prohibido el paso a camiones y articulados en #Madrid en toda la #M40 (del km 0 al 60).➡️ Más info en @InformacionDGT. pic.twitter.com/lIcS4IfdGS — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 8, 2021

Augenzeugen teilten in sozialen Medien Bilder von verschneiten Straßen.

Für besonders viel Aufsehen sorgte ein Video, in dem ein Mann in seinem Hundeschlitten unterwegs war. Die Szene wurde im Bezirk Hortaleza gefilmt und verbreitete sich auf Facebook, Twitter und Instagram wie ein Lauffeuer.

Die Bezirkszeitung Hortaleza Periódico Vecinalidentifizierte den Schlittenführer als Javier Tarancón. Demnachnimmt er seit Jahren an internationalen Wettbewerben teil.

Si pensabas que lo habías visto todo en esta vida, todavía te faltaba encontrarte con un trineo tirado por perros por las calles de #Hortalezapic.twitter.com/d4ks6Rf9DU — Hortaleza Periódico (@HortalezaPV) January 8, 2021

Der Schneefall gab Tarancón dieses Jahr die Gelegenheit, das Hundeschlittenfahren auch zu Hause zu praktizieren. Dabei rechnete der Mann offenbar nicht damit, auf einen Schlag berühmt zu werden.

