Waschbär sät Chaos vor Weihnachten: Tannenbaum kippt um, aus Vorfall wird Lied

Ein ungeladener Gast ist bestimmt auch zu Weihnachten eine Last. Während in Australien ab und zu Pythons und Koalas auf Tannenbäume klettern und Menschen die Vorfreude auf das wohl wichtigste Fest im Jahr verderben, stellen in den USA Waschbären allerlei Unfug an.