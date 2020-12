Schnabelgerechter Bissen: Reiher verschlingt Alligator

Alligatoren gelten als gnadenlose Killer, die ihrer Beute heimtückisch im Wasser auflauern. Sie ernähren sich von Fischen, Vögeln und Säugetieren. Aber auch junge Reptilien selbst dienen zuweilen als Nahrung. So sind sie den Schnäbeln von Reihern oft schutzlos ausgeliefert.

US-Fotografin Shellie Gilliam ist es gelungen, eine spektakuläre Szene in freier Wildbahn aufzunehmen. Die Besitzerin eines Naturschutzgebiets und eines Rehazentrums für exotische und wilde Tiere beobachtete in der Nähe des Lake Apopka nordwestlich von Orlando im US-Bundesstaat Florida, wie ein Kanadareiher einen jungen Alligator schnappte und versuchte, das Reptil komplett zu verschlingen. Die Augenzeugin veröffentlichte am 6. Dezember auf Facebook mehrere Fotos und das entsprechende Video, das im sozialen Netzwerk schnell die Runde machte.

Die Aufnahme zeigt, wie der Vogel das Reptil mit seinem Schnabel festhält, es dann zu Boden legt und aufspießt. Da der Alligator relativ groß ist, fällt es dem Reiher offenbar schwer, ihn komplett zu verschlingen.

Wie die Fotografin in ihrem Facebook-Beitrag schrieb, habe der Vogel es dennoch geschafft, das Reptil zu verzehren. Dafür habe er über 25 Minuten gebraucht.

Kanadareiher jagen bevorzugt im Wasser nach Fischen, Fröschen und kleinen Säugetieren. Sie fressen aber auch Schlangen, Insekten und sogar andere Vögel.

