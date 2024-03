Die Schweizerische Nationalbank senkt überraschend den Leitzins auf 1,5 Prozent

Als erste bedeutende Zentralbank hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) überraschend die Zinsen gesenkt. Diese unerwartete Maßnahme führte zu einer deutlichen Abschwächung des Schweizer Frankens im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen. Obwohl dieser Schritt auf den ersten Blick spektakulär erscheint, wird er von Experten als folgerichtig für die Gesamtwirtschaft betrachtet.

Quelle: www.globallookpress.com

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag eine unerwartete Zinsbewegung eingeleitet, indem sie den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent senkte. Dieser Schritt markiert einen deutlichen Kontrast zu den vorangegangenen Zinserhöhungen und signalisiert eine Abkehr von der straffen Geldpolitik, die in den letzten Jahren zur Bekämpfung der Inflation verfolgt wurde. Schweizer Banken verlieren nach Enteignung russischer Vermögen Kunden in Asien Die Entscheidung der SNB folgt einer Zeit erhöhter Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der sich verlangsamenden weltweiten Konjunktur. Diese überraschende Zinsreduktion unterstreicht die Entschlossenheit der SNB, die Wirtschaft anzukurbeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Inflation im angestrebten Rahmen bleibt. Thomas Jordan, Präsident der SNB, erklärte, dass der Zeitpunkt der Zinssenkung nicht darauf abziele, anderen Zentralbanken vorauszueilen, sondern vielmehr als Reaktion auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen der Schweiz erfolge. Trotz dieser Maßnahme betonte die SNB ihre Bereitschaft, weiterhin aktiv am Devisenmarkt zu intervenieren, um die Stabilität des Schweizer Franken zu gewährleisten. Die Ankündigung der SNB löste einen sofortigen Rückgang des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar und dem Euro aus und stärkte die Aussichten für den Exportsektor des Landes. Diese Zinssenkung könnte auch den Schweizer Aktienmarkt stimulieren, der bereits kurz nach der Ankündigung der SNB-Gelderhebung Gewinne verzeichnete. Analyse Explodierende Preise – Wie es dazu kam und warum es noch viel schlimmer kommt Die Entscheidung der SNB steht im Kontrast zu den jüngsten Entwicklungen bei anderen wichtigen Zentralbanken. Während die US-Notenbank ihre Zinssätze vorerst unverändert gelassen hat, deuten Anzeichen für bevorstehende Zinssenkungen darauf hin, dass die Federal Reserve möglicherweise bald in die Fußstapfen der SNB treten könnte. In Europa signalisiert die Europäische Zentralbank ebenfalls eine mögliche Abkehr von der bisherigen Straffungspolitik, indem sie eine Zinswende im Juni in Aussicht stellt. Die Entscheidung der SNB, den Leitzins überraschend zu senken, spiegelt die zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Aussichten wider und zeigt die Bereitschaft der Zentralbank, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren. Während die globale Wirtschaft weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist, bleibt die SNB bestrebt, die Stabilität und das Wachstum der Schweizer Wirtschaft zu unterstützen. Mehr zum Thema - Zürich: Große Welle ukrainischer Flüchtlinge aus Polen erwartet

