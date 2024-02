Messerattacke: Pakistaner verletzt zwei Frauen schwer im Zürcher Bassersdorf

In einem sozialpädagogischen Jugendheim im Schweizerischen Bassersdorf griff ein Mann zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Der Täter wurde festgenommen.

Quelle: Legion-media.ru

Von Szene isch Züri Ein 19-jähriger Bewohner eines Jugendheims in Bassersdorf hat am Montagabend zwei Mitarbeiterinnen schwer verletzt, indem er sie mit einem Messer angegriffen hat. Die Kantonspolizei Zürich gab bekannt, dass sich der Vorfall kurz nach 16 Uhr ereignete, als es zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und einer Mitarbeiterin kam. Die Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen durch den Angriff des in der Einrichtung wohnhaften Pakistaners, wie die Kantonspolizei Zürich meldet. Ukrainischer Basketballspieler in Oberhausen erstochen Eine Kollegin, die durch den Lärm aufgeschreckt wurde und zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls schwer im Gesicht verletzt. Ein anderer Mitarbeiter konnte den Angreifer entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei berichtete, dass der Täter sich ohne Widerstand festnehmen ließ und dass der Mitarbeiter unverletzt blieb. Die beiden schwer verletzten Schweizerinnen, 36 und 45 Jahre alt, wurden nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich übergeben. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang werden fortgesetzt. Mehr zum Thema – Deutscher Tourist in Paris erstochen

