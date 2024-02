Dem Schweizer Bundeshaushalt droht 2025 ein "Defizitli" von 2,5 Milliarden Franken

Dem Bundeshaushalt der Schweiz droht im Jahr 2025 eine Finanzierungslücke von 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Der Bundesrat präsentierte am Freitag daher eine Liste von Einsparungen und Streichungen, mit denen man in Bern gegensteuern will.

Quelle: Gettyimages.ru © Stefan Wermuth/Bloomberg

Diese Sorgen hätte der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sicherlich gern: Dem Schweizer Bundeshaushalt (in der Eidgenossenschaft Budget genannt) droht im Haushaltsjahr 2025 ein Defizit von 2,5 Milliarden Schweizer Franken (SFr/CHF/2,65 Milliarden Euro), wie der Schweizerische Rundfunk SRF am Freitag meldet. In Bern, wo man bislang an gesunde Finanzen gewöhnt war, herrscht darüber helle Aufregung. Schweiz: Höchster Preisanstieg in zehn Jahren – Café crème erreicht mit 4,80 Euro Rekordhoch Um die Finanzierungslücke zumindest teilweise zu schließen, will der Bundesrat bei verschiedenen Posten ansetzen, unter anderem sollen Ausgaben für Ukraine-Geflüchtete auf ein Sonderkonto ausgelagert werden, die Ausgaben für das sonstige Asylwesen sollen gekürzt und bei der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) soll gespart werden. Es soll zudem weniger für Kitas ausgegeben sowie die Tabaksteuer angehoben werden. Generell soll für die Finanzierung der Kindergärten ein Programm "Bezahlen aus der Familienkasse" entwickelt werden. Bei den Sozialleistungen wird es zu starken Kürzungen kommen. Weitere 340 Millionen SFr sollen bei der Arbeitslosenversicherung eingespart werden, und der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds wird um 300 Millionen SFr gekürzt. Asylkosten für Flüchtlinge sollen in die Kategorie "Notfall" verschoben werden. Erst ab 2026, spätestens 2028, sollen die Ausgaben für Ukraine-Geflüchtete dann ordentlich budgetiert werden, so der Bundesrat. Mehr zum Thema – Zürich platzt aus den Nähten – durch Zuwanderung vor allem aus der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.