Julius-Bär-CEO Rickenbacher tritt zurück

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, wird zurücktreten. Das berichtet Bloomberg. Der Schweizer Bank wird ihre Beteiligung am kollabierten Immobilienkonzern Signa zum Verhängnis. Ein Sprecher von Julius Bär lehnte eine Stellungnahme ab.

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, wird zurücktreten, wie Bloomberg am Mittwochabend berichtet. Dies geschieht, während der zweitgrößte Schweizer Vermögensverwalter mit den Konsequenzen seiner Beteiligung am kollabierten Immobilienkonzern Signa zu kämpfen hat. Philipp Rickenbacher, CEO der Privatbank Julius Bär, sieht sich vor dem Hintergrund des Desasters um den gescheiterten Immobilieninvestor René Benko gezwungen, das Unternehmen zu verlassen. Während Rickenbachers Amtszeit gewährte die Bank Kredite in Höhe von 606 Millionen Franken, die nun vollständig abgeschrieben werden, meldet Tippinpoint. Beobachter hatten zuvor einen Abschreiber von etwa 400 Millionen Franken erwartet. Medienberichte: Berliner KaDeWe vor Insolvenz Zusätzlich wird die Private-Debt-Abteilung, die die Benko-Kredite abwickelte, erheblich verkleinert. Es sind auch Anpassungen in der Governance-Struktur der Bank geplant, und die Boni der Topmanager sollen stark reduziert werden. Die offizielle Stellungnahme der Bank zum Abgang Rickenbachers wird am Donnerstagmorgen erwartet. Gespräche auf Vorstandsebene über Rickenbachers Zukunft sind laut einer anonymen Quelle im Gange. Rickenbacher reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar. Ein Sprecher von Julius Bär lehnte eine Stellungnahme ab. Reuters konnte nicht sofort klären, wie Rickenbacher ersetzt werden könne. Es wird darauf hingewiesen, dass der Chief Executive Officer der Julius Baer AG seinen Posten aufgrund der übermäßigen Exposition des Unternehmens gegenüber der zusammengebrochenen Immobilienfirma Signa verlässt, so informierte Personen. Mehr zum Thema - US-Universität: Nur 18 Schweizer Unternehmen haben Russland vollständig verlassen

