Coronakrise: Fast doppelt so viele Suizidberatungen in der Schweiz bei Jugendlichen

Laut der Schweizer Stiftung für Kinder und Jugendliche "Pro Juventute" trifft die Coronakrise Jugendliche besonders hart. Die psychischen Belastungen hätten deutlich zugenommen, so die Stiftung. Das drücke sich auch in auch in einer Zunahme der Suizidberatungen aus.