Die Ausstellung "Rossija", die im November 2023 auf dem traditionsreichen Moskauer Messegelände WDNCh eröffnet wurde, um die jüngsten Errungenschaften Russlands zu präsentieren, ist zu Ende gegangen. In den vergangenen acht Monaten haben mehr als 18 Millionen Menschen die Ausstellung besucht.

Die Internationale Ausstellung und das Forum "Rossija" (Russland) wurde am 4. November 2023 im Norden Moskaus eröffnet und sind nun zu Ende gegangen. Die ursprüngliche Bezeichnung hieß "Ausstellung der Errungenschaften des 21. Jahrhunderts". Während der letzten acht Monate wurden dort auch mehr als 15.000 Geschäfts-, Kultur-, Bildungs- und Sportveranstaltungen organisiert. Die Abschlusszeremonie fand nun am 6. Juli mit Auftritten berühmter Künstler statt und bot auch die Möglichkeit zu Begegnungen mit bekannten Sportlern. Die Ausstellung fand auf dem ohnehin traditionsreichen Gelände der früheren "Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft" WDNCh statt, in der zu Sowjetzeiten jede Sowjetrepublik einen eigenen Pavillon hatte, um ihre Errungenschaften zu präsentieren. Ausstellung "Russland 2023" in Moskau eröffnet In den acht Monaten der Ausstellung lockte das Gelände mehr als 18,5 Millionen Besucher aus 120 Ländern an. Die höchste Besucherzahl an einem Tag wurde am 6. Juli mit über 200.000 Menschen gezählt. Laut einer soziologischen Umfrage kamen 40 Prozent der Besucher aus anderen Regionen Russlands, 37 Prozent waren Moskauer und 22 Prozent kamen aus dem Moskauer Umland, berichtet die Zeitung Wedomosti. Auch wurden Hunderte von Eheschließungen als eher private Höhepunkte in der achtmonatigen Ausstellungszeit dort vollzogen. Insgesamt heirateten 282 Paare aus dem ganzen Land während dieser Zeit, viele in ihrer regionalen Nationaltracht. Die stellvertretende Generaldirektorin der Ausstellung "Rossija" Anastassija Swjagina sagte: "Ein solches Ereignis hat es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben: Allein am ersten Tag des Festivals haben über 300 Menschen geheiratet. Während der gesamten Ausstellung heirateten 564 Menschen. Dieses historische Ereignis wird 282 Familien für immer in Erinnerung bleiben." Vom 1. bis 9. Juni fanden auf dem Ausstellungsgelände die Kindertage statt, die mehr als 360.000 Menschen besuchten. Zu den Aktivitäten gehörte auch das Internationale Festival der Theaterschulen aus den BRICS-Ländern. Am 1. Juli unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret zur Gründung des Russischen Nationalen Zentrums, um das Erbe dieser Expo zu bewahren und die Errungenschaften des Landes weiterhin zu präsentieren. Putin besuchte die Ausstellung insgesamt fünfmal, zuletzt mit einem Staatsgast, dem indischen Premierminister Narendra Modi. Mehr zum Thema - Russland zieht seine Bewerbung für EXPO 2030 zurück

