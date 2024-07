Umfrage: Überwiegende Mehrheit der Russen vertraut Putin

Das Umfrageinstitut WZIOM hat die jüngsten Umfrageergebnisse über Vertrauen und Zufriedenheit mit der Arbeit des russischen Präsidenten veröffentlicht. Die Mehrheit der Befragten spricht sich für das Handeln Wladimir Putins aus. Sein Pressesprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Resultate als "insgesamt stabil".

© Kirill Kudrjawzew KIRILL/POOL/AFP

Die Mehrheit der Russen, 81 Prozent, vertraut Wladimir Putin. Dies ergibt sich aus einer Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstitut WZIOM vom Ende Juni. 72 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des Staatschefs zufrieden. Im Rahmen der Umfrage am Telefonhat das WZIOM 1.600 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt. Zustimmungswerte für Wladimir Putin hat auch der Fonds Öffentliche Meinung (FOM) veröffentlicht. Die Umfrage vom Ende Juni hat ergeben, dass 81 Prozent der Befragten Putins Arbeit als Präsidenten als eher gut bewerten. Nur sieben Prozent meinen, dass er seine Arbeit eher schlecht macht. Weitere zwölf Prozent gaben keine bestimmte Antwort. US-Umfrageergebnis: Nur Michelle Obama kann Donald Trump schlagen Dieselbe Umfrage zeigt, dass Putin bei 80 Prozent der Befragten großes Vertrauen genießt. Nur neun Prozent der Russen trauen dem Präsidenten eher nicht. Die restlichen elf Prozent weigerten sich, die Frage zu beantworten. Im Rahmen der Studie hat der FOM 1.500 Personen in 53 russischen Regionen befragt. Anfang Mai, im Vorfeld des Amtsantritts Putins, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt, dass der russische Präsident dank des Vertrauens der Bürger ein hohes Ansehen in den Umfragen genieße. Peskow hatte die Situation als "insgesamt stabil" bezeichnet. "Es gibt ein hohes Maß an Konsolidierung der Russen um das Staatsoberhaupt. Dies zeigt, dass der Präsident weiß, was er tut. Und die Russen vertrauen ihm. Das ist sehr wichtig", hatte er gesagt. Mehr zum Thema – Umfragen: Selenskijs Unterstützung weltweit gesunken

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.