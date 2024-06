Verheerender Brand nahe Moskau: Eigentümerin des ausgebrannten Bürohauses verhaftet

In dem Ermittlungsverfahren wegen des verheerenden Brandes am Montag in einem Bürogebäude nahe Moskau ist die Eigentümerin am Freitag festgenommen worden. Sie soll trotz eines laufenden Insolvenzverfahrens Mieten kassiert, sich aber nicht um die Sicherheit des Gebäudes gekümmert haben.

Quelle: Sputnik © Ministerium der RF für Katastrophenschutz

Die Eigentümerin des Bürogebäudes in der Stadt Frjasino (russ.: Фря́зино, engl.: Fryazino) im Gebiet Moskau, das am Montag ausbrannte, ist am Freitag festgenommen worden, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine Sprecherin des staatlichen Ermittlungskomitees. Der Brand hatte sechs Menschenleben gefordert und war so spektakulär, dass RT DE darüber berichtete. Zunächst wurde angenommen, dass in der Wissenschaftsstadt 20 Kilometer nordöstlich von Moskau ein Forschungsinstitut von strategischer Bedeutung betroffen sei, was sich jedoch noch am selben Tag als unzutreffend erwies, da dieses Forschungsinstitut schon seit einigen Jahren nicht mehr in dem Gebäude ansässig war. Den Ermittlungen zufolge gehörte das Gebäude seit 2014 einer Einwohnerin von Kaluga, die es nach dem Tod ihres Mannes geerbt hatte. Im Jahr 2019 erklärte das Gericht den verstorbenen Eigentümer für insolvent und leitete das Verfahren zur Verwertung des Eigentums ein. Seit 2021 wird das Gebäude von der Gesellschaft Isprin LLC verwaltet, zu deren Management auch Personen aus dem engen Umfeld der nun Festgenommenen gehörten, was es ihr ermöglichte, durch die Vermietung der Räumlichkeiten weiterhin Geld zu verdienen. Forschungsinstitut bei Moskau steht in Flammen – Mindestens neun Menschen eingeschlossen Der Brand in dem achtstöckigen Gebäude ereignete sich am 24. Juni, das Feuer breitete sich auf einer Fläche von fünftausend Quadratmetern aus. Nach offiziellen Angaben kamen dabei sechs Menschen ums Leben. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Ursache für den Tod der Opfer unter anderem sowohl das Fehlen von Feuermelde-, Warn- und Feuerlöschsystemen als auch eine Blockierung von Notausgängen war. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Eigentümerin des Gebäudes, ihr Vertreter und der stellvertretende Generaldirektor von Isprin LLC Mieten und Nebenkosten von den Mietern kassierten, auch für Versorgungsleistungen. Gleichzeitig sorgten sie dennoch nicht für die erforderliche Sicherheit des Gebäudes, insbesondere überwachten sie nicht den Zustand der elektrischen Leitungen und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften. Die Verhaftete hat ihre Schuld eingeräumt und sich im Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung freiwillig den Ermittlungsbehörden gestellt, heißt es in einem Bericht von RIA Nowosti. Mehr zum Thema - Neun Menschen in brennendem Hochhaus im Moskauer Großraum eingeschlossen (Video)

