Russland schickt eingebürgerte Migranten zum Militärdienst in die neuen Gebiete

Die russischen Behörden haben zehntausend Einwanderer, die die Staatsbürgerschaft erhalten haben, ins Kriegsgebiet geschickt. Sie alle wollten sich nicht für den Militärdienst registrieren. An der Front werden sie nun ihre Militärdienstpflicht in den Reihen rückwärtiger Einheiten erfüllen.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Tausende Migranten, die einen russischen Pass bekommen haben, wurden ins Kriegsgebiet geschickt, erklärte Alexander Bastrykin, der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees am Donnerstag.

"Wir haben mehr als 30.000 Migranten geschnappt, die die Staatsbürgerschaft bekommen haben und nicht ins Militärdienstregister aufgenommen werden wollten. Wir haben sie ins Register eingetragen und bereits etwa zehntausend in die Zone der militärischen Sonderoperation geschickt", sagte er. Medienbericht: Die Ukraine will Deserteure rekrutieren Die Einwanderer, die den russischen Pass bekommen haben, seien in rückwärtige Militäreinheiten eingegliedert worden, wo sie Befestigungen bauen müssten, fügte er hinzu. "Wenn man als russischer Staatsbürger nicht bereit ist, seine militärische Pflicht zu erfüllen, sollte beschlossen werden, einer solchen Person die Staatsbürgerschaft zu entziehen", sagte Bastrykin. Nach einem Gesetz wird die russische Staatsbürgerschaft entzogen, wenn ein Bürger den Militär- und Zivildienst verweigert. Im April schlug Waleri Fadejew, Vorsitzender des russischen Menschenrechtsrates, vor, dass Migranten bei der Ausstellung eines Passes sofort ins Wehrdienstregister eingetragen werden sollten. Mehr zum Thema – "Werden laufen wie Forrest Gump" – Ukrainische Armee rekrutiert tausende Kriminelle

