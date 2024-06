Medwedew: Russische Offensivoperationen werden fortgesetzt

Wenn die Ukraine Putins jüngste Vorschläge für einen Friedensprozess nicht akzeptiert, setzt die russische Armee die Offensive fort, warnt Dmitri Medwedew. Alle zukünftigen Bedingungen vonseiten Moskaus werden härter für Kiew sein.

Quelle: Sputnik © Witali Ankow

Kiew sollte die Bedingungen des Präsidenten Wladimir Putin für Friedensverhandlungen akzeptieren, ansonsten setzt die russische Armee ihre Offensivoperationen fort. Dies hat Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, am Dienstag gegenüber Journalisten erklärt. Wo die Grenze einer Sanitätszone im Ergebnis der Vorstöße durchlaufen würde, sei derzeit schwer zu sagen. Die Entscheidung darüber werde jedoch wahrscheinlich nicht zugunsten der Ukraine ausfallen. Putins Vorschläge seien aber beim vergangenen Gipfel in der Schweiz zurückgewiesen worden, was Medwedew zufolge bedeuten soll, dass die Ukraine jegliche Initiativen von vornherein ablehnen und die Diskussion an den Ausgangspunkt zurückbringen würde. Dies sollte Kiew lieber nicht machen, weil zukünftige Vorschläge noch heftiger sein könnten, warnte Medwedew: "Vergeblich. Je weiter, desto ärger." Trotzdem habe die Ukraine immer noch die Möglichkeit, auf russische Bedingungen einzugehen, um einen Frieden herzustellen, betonte Medwedew. Am vergangenen Freitag hatte Putin die konkreten Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Kiew genannt. Die Ukraine muss ihre Truppen aus den neuen russischen Regionen abziehen und offiziell mitteilen, ihre Pläne zum NATO-Beitritt aufgegeben zu haben. Zudem will Russland plausible Garantien für einen blockfreien, neutralen und atomwaffenfreien Status der Ukraine erhalten. Die Behörden in Kiew sowie ihre westlichen Verbündeten lehnten Putins Initiative umgehend ab. Mehr zum Thema – Putin nennt Bedingungen für Friedensgespräche mit der Ukraine

