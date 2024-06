Weltbank erhöht Wachstumsprognose für russische Wirtschaft

Russlands Bruttoinlandsprodukt soll im laufenden Jahr um 2,9 Prozent zunehmen, sagt die Weltbank voraus. Im Vergleich zu einem Bericht von Januar hat damit die Organisation ihre Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft um 1,6 Prozent erhöht.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft beträchtlich erhöht. Wie aus einem am 11. Juni veröffentlichten Bericht der Organisation hervorgeht, soll Russlands Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 2,9 Prozent wachsen. Dies ist um 1,6 Prozentpunkte höher als der Wachstumswert von 1,3 Prozent, den die Weltbank für die russische Wirtschaft im Januar vorausgesagt hatte. Damit würde das Wachstum der russischen Wirtschaft knapp über dem Wachstumswert der Weltwirtschaft liegen. Diesen schätzte die Weltbank auf 2,6 Prozent, was um 0,2 Prozent höher als die Schätzung von Januar ist. Tausenden Sanktionen zum Trotz: Russische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 5,4 Prozent Laut dem Bericht wird in Russland eine Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität im laufenden Jahr erwartet. Ein Rückgang des Marktes von Hypothekendarlehen werde allerdings die private Nachfrage einschränken und das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. Die Weltbank betonte, dass vor allem Russlands Handelsbeziehungen mit China gewachsen seien. Auch für das kommende Jahr erhöhte die Weltbank ihre Prognose für die russische Wirtschaft. Demnach soll sie 2025 um 1,4 Prozent statt, wie ursprünglich vorausgesagt, um 0,9 Prozent wachsen. Im Jahr 2026 solle das Wachstum 1,1 Prozent betragen. Im Vergleich dazu soll die europäische Wirtschaft nach Schätzungen der Weltbank langsamer wachsen. Mit 0,7 Prozent hat sich die Prognose für das laufende Jahr seit Januar nicht geändert. Für das Jahr 2025 sagt die Organisation ein Wachstum von 1,4 Prozent statt wie im Januar 1,6 Prozent voraus. Mehr zum Thema – Multinationale Unternehmen haben die antirussischen Sanktionen satt

