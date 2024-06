Russischer Su-34-Jagdbomber im Nordkaukasus abgestürzt

Im Nordkaukasus ist ein russischer Jagdbomber des Typs Su-34 abgestürzt. Die Besatzung kam dabei ums Leben. Als vorläufige Ursache nannte das Verteidigungsministerium eine technische Störung. Eine Kommission habe sich zur Absturzstelle begeben.

Quelle: www.globallookpress.com © UAC/via Globallookpress.com

Ein russischer Su-34-Jagdbomber ist im Nordkaukasus abgestürzt. Die zweiköpfige Besatzung kam dabei ums Leben. In einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums vom Dienstagmorgen heißt es: "In der Republik Nordossetien-Alanien stürzte ein Su-34-Flugzeug der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte während eines geplanten Trainingsflugs in einem bergigen Gebiet ab." Weiter schreibt das Ministerium: "Das Flugzeug stürzte in einer verlassenen Gegend ab. Es gibt keine Zerstörung vor Ort. Die Besatzung wurde getötet." Als vorläufige Ursache nannte das Ministerium eine technische Störung. Eine Kommission der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte sei zur weiteren Untersuchung zur Absturzstelle geflogen. Das zweisitzige Flugzeug Su-34 ist in der Lage, Bodenziele mit hochpräzisen Bomben und Raketen zu treffen. Russische Jagdbomber dieses Typs haben zahlreiche Kampfeinsätze in Syrien und der Ukraine geflogen. Mehr zum Thema - Su-30-Kampfflugzeug stürzt im Gebiet Kaliningrad ab: Beide Piloten tot

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.