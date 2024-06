Schon immer von einer Reise zum Weltraumbahnhof Wostotschny geträumt?

RT startet in Zusammenarbeit mit der russischen Weltraumbehörde 'Roskosmos' eine Sendereihe, wo Menschen aus aller Welt ihre Fragen an die Kosmonauten auf der Weltraumstation ISS stellen können – live!

Es gibt tolle Preise für die interessantesten und kreativsten Fragen an die Kosmonauten. Wir verraten noch nicht, was für Preise das sind, aber die Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall! Der Hauptpreis für die interessanteste, die allerallerbeste Frage ist jedoch eine Reise zum Weltraumbahnhof Wostotschny. Inklusive einem Raketenstart, den man dort mit eigenen Augen bewundern kann. Schickt daher eure Fragen per E-Mail an starbound@rttv.ru und verfolgt unsere Informationen und Nachrichten! Mehr zum Thema - Neuer Rekord: Kosmonaut Kononenko verbringt 1.000 Tage im All

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.