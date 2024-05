FSB: Ukrainischer Geheimdienst "direkt an Moskauer Terroranschlag beteiligt"

Mehr als 20 Personen wurden im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Moskauer Crocus City Hall festgenommen, so der Chef des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), Aleksander Bortnikow. Alles deute darauf hin, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt.

Der ukrainische Militärgeheimdienst war direkt in den tödlichen Terroranschlag auf die Crocus-Konzerthalle vor den Toren Moskaus im März verwickelt. Dies gab der Direktor des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), Aleksander Bortnikow, bekannt. Er fügte hinzu, dass die Ermittlungen zu dem Anschlag noch andauern, allerdings alles darauf hindeutet, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt. Bortnikow sagte bei einem Treffen der Leiter von Spezialdiensten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Bischkek (Kirgisistan): "Die Ermittlungen laufen noch, aber wir können schon jetzt mit Sicherheit sagen, dass der ukrainische Militärgeheimdienst in direktem Zusammenhang mit diesem Anschlag steht." Putin: Radikale und Geheimdienste einiger Länder stehen hinter Terrorangriffen weltweit Er fügte hinzu, dass die Vorbereitung und Finanzierung des Anschlags sowie die anschließende Flucht der Terroristen über das Internet von Mitgliedern der Wilayat Chorasan, auch bekannt als Islamischer Staat – Chorasan oder ISIS-K, koordiniert wurden. Weiter führte Bortnikow aus, dass zwei der vier beteiligten Kriminellen kurz vor dem Anschlag aus der Türkei nach Russland eingereist seien. Nach dem Anschlag "erhielten die Terroristen den klaren Befehl, sich zur ukrainischen Grenze zu begeben, wo ein 'Fenster' für sie vorbereitet worden war". Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen offenbar die ursprüngliche Version des FSB, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt. "Werden der Strafe nicht entgehen" Im April hatte der FSB-Direktor angedeutet, dass ukrainische Sicherheitsdienste an der Vorbereitung des Anschlags beteiligt gewesen sein könnten, möglicherweise mit Hilfe der Islamisten als Stellvertreter. Er betonte, dass "alle Umstände des Verbrechens aufgeklärt werden" und die an diesem "abscheulichen" Terroranschlag Beteiligten "der Strafe nicht entgehen werden". Bortnikow erklärte weiter: "Wir sind dabei, den gesamten Kreis der an dem Massaker Beteiligten zu ermitteln. Mehr als 20 Personen sind bereits festgenommen worden, darunter die unmittelbaren Täter und Komplizen." Schweigeminute für Crocus-Opfer: Moskauer Filmfestival mit Teilnehmern aus 50 Ländern eröffnet Laut Bortnikow unterstützen "Kollegen aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan" die Ermittlungen des FSB. Der Angriff auf das Konzertgebäude vor den Toren Moskaus am 22. März forderte mehr als 140 Todesopfer und über 550 Verletzte. Vier bewaffnete Männer stürmten das Gebäude und erschossen alle Personen, die ihnen über den Weg liefen. Anschließend setzten sie das Gebäude in Brand. Kiew hat jegliche Beteiligung an dem Anschlag bestritten, während seine westlichen Unterstützer weiterhin behaupten, dass alle Beweise auf ISIS-K als Täter hindeuten. Die Gruppe hatte die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Mehr zum Thema – Moskau: Anschlag auf Crocus City Hall auch mit Kryptowährungen finanziert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.