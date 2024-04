Schweigeminute für Crocus-Opfer: Moskauer Filmfestival mit Teilnehmern aus 50 Ländern eröffnet

"Europas nichtkolonialste Veranstaltung" – das Internationale Filmfestival Moskau – ist eröffnet worden. Heutzutage muss man schon sehr mutig sein, um daran teilzunehmen. Nichtsdestotrotz sind auch in diesem Jahr Dutzende Länder auf dem Festival vertreten.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Mut brauchte auch der herausragende isländische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Friðrik Þór Friðriksson, der sich in diesem Jahr bereit erklärt hat, den Vorsitz der Jury des Festivals zu übernehmen. Festivalpräsident Nikita Michalkow begrüßte ihn und andere Gäste und Teilnehmer des Festivals und sagte dazu: "Ich denke, es hat all jene, die zu uns gekommen sind, die ihre Filme mitgebracht haben oder Mitglieder der Jury geworden sind, viel Mut gekostet. Ich bin überzeugt, dass dies genau die Menschen sind, für die erstens die Kunst wichtiger ist als alles andere, und zweitens, für die klar ist, dass das Recht auf unserer Seite ist." Großes Kino trotz Sanktionen: Das Internationale Filmfestival Moskau findet statt Michalkow bezeichnete das 46. Internationale Filmfestival Moskau scherzhaft als "das unabhängigste und nichtkolonialste" Festival Europas. Auf der Veranstaltung werden mehr als 200 Filme aus 50 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Spanien, Rumänien und Serbien, vorgeführt. Das Filmfestival Moskau findet vom 19. bis 26. April statt. Der Hauptpreis ist der Goldene Sankt-Georgs-Preis, der an den besten Film des Wettbewerbsprogramms sowie an jenen Sieger verliehen wird, der einen Beitrag zum Weltkulturerbe geleistet hat. Die Preisträger in sieben anderen Kategorien werden mit dem Silbernen Sankt Georg ausgezeichnet. In diesem Jahr kämpfen zehn Filme aus Russland, Deutschland, Serbien, Rumänien, Iran und anderen Ländern um den Hauptpreis des Festivals. Russland wird mit dem Film "Alien" von Iwan Sosnin vertreten sein. Die Eröffnungszeremonie des Festivals begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags im Konzerthaus Crocus City Hall. Zuerst wurde der Film "Offener Himmel" der mexikanischen Regisseure Mariana und Santiago Arriaga gezeigt. Sie sind die Kinder des berühmten mexikanischen Drehbuchautors Guillermo Arriaga, nach dessen Drehbüchern Alejandro González Iñárritu seine Klassiker "Amores perros", "21 Gramm" und "Babel" drehte, die in verschiedenen Jahren an den Filmfestspielen von Cannes teilnahmen. Mehr zum Thema - Russische Film-Produzenten könnten auf dem Weg sein, auf Gold zu stoßen

