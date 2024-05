13-jähriger Schachspieler wird jüngster Großmeister der russischen Geschichte

Der Schachspieler Iwan Semljanski hat die Norm eines internationalen Großmeisters erfüllt und ist damit der jüngste russische Träger dieses Titels. Nach Angaben des russischen Schachverbands ist der Schüler 13 Jahre und acht Monate alt.

Quelle: Gettyimages.ru © goodmoments

Iwan Semljanski aus dem Moskauer Gebiet hat im Alter von 13 Jahren und acht Monaten das letzte Kriterium für die Ernennung zum Großmeister erfüllt und ist damit der jüngste Träger dieses Titels in der Geschichte Russlands. Seine Leistung wird auch in die Top Ten aller Wunderkinder in der Weltgeschichte des Schachs eingehen. Die letzte erforderliche Norm erfüllte der Schüler vorzeitig beim Sharjah Masters Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beim nächsten FIDE-Kongress wird ihm der Titel offiziell verliehen. Semljanski spielte in der achten Runde remis gegen Abhimanyu Mishra, den derzeit jüngsten Großmeister der internationalen Geschichte. Mishra ist Amerikaner indischer Abstammung und erlangte den Großmeistertitel im Alter von 12 Jahren und vier Monaten. Laut Großmeister Sergei Schipow zeige Semljanski trotz seines jungen Alters ein reifes Spiel. "Wir haben junge Leute mit großen Perspektiven, und es ist großartig, dass sie in Erwachsenenturnieren spielen", betonte er. "Iwan spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehr gut, und ich denke, dass auch seine Altersgenossen bald zulegen werden. Es ist immer eine Freude, die Großmeisternorm zu erreichen. Der Sportler merkt, dass er nicht umsonst Schach spielt." Bisheriger Rekordhalter in Russland war Anish Giri aus Sankt Petersburg, der nicht viel älter war, als er die Norm erfüllte: 14 Jahre und sieben Monate. Giri spielt seit 2009 für die Niederlande. Mehr zum Thema - Internationaler Schachverband verbietet Transgender-Spielern Teilnahme an Frauenturnieren

