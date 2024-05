Tag des Sieges: Präsidenten von Kirgisistan, Guinea-Bissau und Laos nehmen an Moskauer Parade teil

Russland feiert den 9. Mai mit einer traditionellen Militärparade in Moskau. 9.000 Militärangehörige, darunter auch die Teilnehmer des Krieges in der Ukraine, werden auf dem Roten Platz aufmarschieren. Unter den Gästen der diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges werden auch ausländische Staatsoberhäupter sein.

Am 9. Mai findet auf dem Roten Platz die Militärparade zu Ehren des 79. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg statt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden 9.000 Soldaten, einschließlich Teilnehmer an der Militäroperation in der Ukraine, auf dem Roten Platz aufmarschieren. Zudem werden 75 Einheiten militärischer Ausrüstung und Flugzeuge daran teilnehmen. Auf den Tribünen sind 6.800 Plätze für Zuschauer der Militärparade auf dem Roten Platz vorgesehen.

Drei ausländische Staatschefs haben bisher die Teilnahme an der Parade bestätigt: der Präsident von Kirgisistan, Sadyr Dschaparow, der Präsident von Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló und der Präsident von Laos, Thongloun Sisoulith. Laut der Nachrichtenagentur TASS werde auch das kubanische Staatsoberhaupt Miguel Díaz-Canel die Parade besuchen. Zudem wird der Präsident der Republik Tadschikistan, Emomalij Rahmon, an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau teilnehmen und auch der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew plant, am 8. und 9. Mai die russische Hauptstadt zu besuchen. Ob Tokajew beabsichtigt, die Parade besuchen, ist noch unklar.

Die Parade am Roten Platz findet zwei Tage nach der Amtseinführung des russischen Präsidenten und einen Tag nach dem 10. Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in Moskau statt. Neben Sadyr Dschaparow und Kassym-Schomart Tokajew wird auch Alexander Lukaschenko an dem Treffen teilnehmen. Es ist unklar, ob der weißrussische Präsident die Parade in Moskau besuchen wird.

Am Sonntag fand die Generalprobe der Siegesparade statt. Über den Roten Platz rollten unter anderem die Interkontinentalraketen Jars und die Raketensysteme Iskander-M. S-400-Flugabwehrraketensysteme sowie gepanzerte Personentransporter BTR-82A und Schützenpanzere Boomerang waren zu sehen. Die Probe endete mit einem Überflug der Kunstflugstaffeln Russkije Witjasi (Russische Recken) und Strischi (Segler), die jeweils mit Su-25-Kampfflugzeugen und MiG-29-Jägern ihr Können demonstrierten. Die Moskauer Behörden sagten den Gedenkmarsch des "Unsterblichen Regiments" in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen ab.



Weitere 28 russische Städte veranstalten dieses Jahr Militärparaden. Mehr als 50.000 Menschen werden in ganz Russland daran teilnehmen.

