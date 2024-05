Dubai: Ermittlungen gegen Spartak-Moskau-Fußballer eingestellt

Der Fall des Spartak-Stürmers Quincy Promes wegen eines Unfalls in Dubai sei abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft von Dubai am Mittwoch mit. Promes wartet derzeit auf eine Entscheidung über die Auslieferung an die Niederlande.

Das Verfahren gegen den Fußballspieler Quincy Promes von Spartak Moskau wegen eines Unfalls in Dubai wurde eingestellt. Dies wurde am Mittwoch, dem 1. Mai, von der Staatsanwaltschaft der Stadt bekannt gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti.



Der 32-jährige Stürmer wartet derzeit auf einen Auslieferungsbeschluss an die Niederlande, wo Promes wegen Drogenschmuggels zu sechs Jahren und wegen schwerer Körperverletzung zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden war. Am 23. April berichteten niederländische Medien, dass die erste Anhörung im Auslieferungsverfahren für den 2. Mai in Dubai angesetzt sei. Die Staatsanwaltschaft von Dubai hat diese Information bislang nicht bestätigt.

Am 29. Februar wurde der Fußballspieler nicht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) freigelassen, wo er am Trainingslager von Spartak teilgenommen hatte. Am 1. März nahmen die Niederlande Gespräche mit den Behörden der Emirate über die Auslieferung von Promes auf. Der Pressedienst der niederländischen Staatsanwaltschaft teilte mit, dass seine Inhaftierung "auf ein lokales Vergehen" zurückzuführen sei.



Laut Berichten hatte er in den VAE einen Unfall und war vom Unfallort geflüchtet. Gleichzeitig erklärte der Pressedienst von Spartak, dass die Vereinsführung beabsichtige, nach seiner Rückkehr in die Russische Föderation Disziplinarmaßnahmen gegen den Fußballspieler zu ergreifen, da dieser aus persönlichen Gründen nicht am Spiel teilgenommen hatte.



Am 14. März erklärte Tusha Essed, eine Sprecherin der Berufungsabteilung der niederländischen Staatsanwaltschaft, dass die Behörde davon ausgehe, dass Promes so bald wie möglich aus den VAE ausgeliefert wird. Sobald das Land die Mitteilung erhalte, dass die Behörden der Emirate dem Ersuchen stattgegeben haben, werde sie Schritte unternehmen, um den Fußballer an das Königreich zu übergeben.

Am 14. Februar verurteilte ein Gericht in Amsterdam Promes zu sechs Jahren Gefängnis wegen des Schmuggels von zwei Kokain-Lieferungen mit einem Gesamtgewicht von 1.363 Kilogramm. Den Ermittlungen zufolge hatte der Sportler im Januar rund 250.000 Euro dafür an seinen Drogenhändler überwiesen. Promes' Anwälte legten gegen das Urteil Berufung ein.

Der 1992 geborene Fußballer Promes schloss sich im August 2014 dem russischen Erstligisten Spartak Moskau an, wo er in der Saison 2016/17 Torschützenkönig der Liga wurde und vier Jahre lang zu den besten Spielern der russischen Liga zählte. Die Saison 2018/19 verbrachte er beim spanischen Klub Sevilla und ab der Saison 2019/2020 spielte er zwei Jahre lang für Ajax Amsterdam. Seit der Saison 2021/2022 spielt er wieder für Spartak Moskau.



