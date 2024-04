Autobombe in Moskau: FSB nimmt Verdächtigen fest

Wassili Prosorow, ein ehemaliger Mitarbeiter des SBU, wurde vergangene Woche Opfer eines Sprengstoffanschlags. Unter seinem Auto war eine Bombe angebracht worden. Bei der Detonation wurde der 48-Jährige verletzt. Nun hat der FSB einen Verdächtigen festgenommen.

Quelle: Sputnik © Wladimir Trefilow

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen russischen Staatsbürger festgenommen, der vergangene Woche in Moskau ein Auto in die Luft gesprengt hatte. Das Auto gehörte dem ehemaligen Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) Wassili Prosorow. Nach Angaben des FSB wurde der Verdächtige von der Ukraine angeworben. "Ein russischer Staatsbürger, Jahrgang 1983, wurde festgenommen, weil er im Auftrag des ukrainischen Sonderdienstes das Auto eines russischen Staatsbürgers und ehemaligen Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Moskau mit einem Sprengsatz in die Luft gejagt hat", heißt es in der Mitteilung des FSB vom Dienstag. In einem Video erklärt der Mann, er habe seit 2010 in der Ukraine gelebt und sei im Jahr 2023 von SBU-Agenten rekrutiert worden. Er habe einen Kontaktmann gehabt, der auf direkte Anweisung des SBU-Chefs Wassili Maljuk gehandelt habe. Er sei nach Moskau gereist, habe Komponenten zur Herstellung eines Sprengsatzes erhalten und das Auto nach einer Erkundung der Gegend, in der Prosorow lebe, vermint. Das Fahrzeug des ehemaligen SBU-Offiziers explodierte am 12. April im Westen der russischen Hauptstadt, nachdem der 48-Jährige seinen Wagen gestartet hatte. Die Druckwelle beschädigte zwei in der Nähe stehende Autos. Prosorow war von 1999 bis 2018 für den SBU tätig. Im März 2019 hatte er auf einer Pressekonferenz in Moskau erklärt, er habe während seiner Zeit beim ukrainischen Geheimdienst "Informationen an den Geheimdienst der Russischen Föderation weitergegeben" und sei dann aus "ideologischen Gründen" nach Russland gezogen. Der SBU erklärte, Prosorow sei tatsächlich ein Mitarbeiter gewesen, aber wegen "systematischen Alkoholkonsums am Arbeitsplatz" und "Diskreditierung des Offiziersrangs" entlassen worden. Russische Sicherheitskräfte behaupten, sie hätten im vergangenen Jahr ein Attentat auf Prosorow verhindert, der damals im Gebiet Saporoschje gelebt habe. Mehr zum Thema - Moskau: Auto von Ex-SBU-Offizier Prosorow in die Luft gesprengt

