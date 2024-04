Moskau: Auto von Ex-SBU-Offizier Prosorow in die Luft gesprengt

Im Norden Moskaus ist am Freitag ein Auto in die Luft gesprengt worden. Berichten zufolge gehörte der Pkw Wassili Prosorow, einem ehemaligen Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes. Er wurde verletzt.

Quelle: Sputnik © Wladimir Astapkowitsch

Im Westen der russischen Hauptstadt ist am Freitag ein Auto explodiert. Der 48-jährige Besitzer des Toyota Land Cruiser Prado wurde dabei verletzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS handelt es sich um den ehemaligen Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU Wassili Prosorow. Die Explosion habe sich ereignet, nachdem der Fahrer den Motor des Wagens gestartet habe. Das Opfer sei mit Beinverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtet der Telegram-Kanal Mash. Mehrere in der Nähe geparkte Autos wurden durch Granatsplitter beschädigt. Prosorow ist ein ehemaliger Mitarbeiter des SBU. Im März 2019 erklärte er auf einer Pressekonferenz in Moskau, dass er von April 2014 bis zu seiner Entlassung im Jahr 2018 "aus ideologischen Gründen" mit Russland zusammengearbeitet habe. Vor einigen Jahren zog er nach Russland. Der SBU behauptete, Prosorow sei wegen "systematischen Alkoholkonsums am Arbeitsplatz" entlassen worden, und bezeichnete ihn als Verräter. Mehr zum Thema - "Warum steht sie noch?" Tagesschau drängt den Geheimdienstchef Budanow zu Anschlägen auf Krim-Brücke

