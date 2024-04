Sankt Petersburg: Freiwillige helfen Kröten über die Straße

Der Frühling hat auch in Russland begonnen, die Natur erwacht immer mehr aus dem Winterschlaf. In Sankt Petersburg haben Erdkröten ihre Wanderung zu den Laichplätzen begonnen und wie jedes Jahr helfen Freiwillige ihnen dabei, sicher über eine viel befahrene Straße zu gelangen.

© Komitee für Naturmanagement, Umweltschutz und ökologische Sicherheit

Freiwillige Helfer haben damit begonnen, die Erdkröten im Sestrorezki-Moorschutzgebiet im gleichnamigen Stadtbezirk von Russlands zweiter Hauptstadt Sankt Petersburg zu unterstützen, teilte das Sankt Petersburger Komitee für Naturmanagement, Umweltschutz und ökologische Sicherheit auf seinem Telegram-Kanal mit. "Amphibien sind kollektiv auf dem Weg zum Zielort der Migration, Weibchen schleppen mutig und selbstlos ihre Männchen auf dem Rücken, und Freiwillige helfen ihnen, sich vor dem Tod unter den Rädern der vorbeifahrenden Autos zu retten", heißt es in der Publikation. Das Reservat beherbergt die größte Population von Erdkröten in der Region. Mit dem Einsetzen des warmen Wetters beginnt ihre Paarungszeit, und die grauen Kröten ziehen in Massen aus den Wäldern zum Ostufer des Sestrorezki-Stausees, um dort ihre Eier abzulegen, bevor sie in den Wald zurückkehren. Am aktivsten wandern die Tiere auf dem Abschnitt der Straße zum Gluchoi-See, der einen Kilometer von dem Ort entfernt ist, an dem Wladimir Lenin sich im Sommer 1917 in einer Almhütte vor der Polizei versteckte. Die viel befahrene Straße stellt ein ernsthaftes Hindernis für Amphibien dar. Um die Krötenpopulation zu erhalten, werden jedes Jahr Freiwillige angeworben, die den Tieren helfen, sicher zu den Laichplätzen zu gelangen. Die Mitarbeiter des Schutzgebiets warnten die nicht ehrenamtlich tätigen Bürger der Stadt auf, die Kröten nicht anzufassen: "Freuen Sie sich mit uns über das Wohlergehen der Kröten – Hilfe auf eigene Faust lohnt sich nicht, übermäßige Aufmerksamkeit schadet den Amphibien nur." Mehr zum Thema - Anti-Spiegel-TV ist in Sankt-Petersburg!

