Experte: Russland ist beim Einsatz von KI-Drohnen der Ukraine voraus

Russische Fachleute entwickeln schon seit längerem Kampfdrohnen mit Künstlicher Intelligenz. Laut Dmitri Kusjakin, dem Generaldirektor eines Herstellers mit Sitz nahe Moskau, ist Russland der Ukraine in dieser Hinsicht weit überlegen.

Quelle: Sputnik © Sputnik

Spezialisten des russischen Zentrums für integrierte unbemannte Lösungen mit Sitz in Schukowski bei Moskau entwickeln seit langer Zeit Drohnen mit Künstlicher Intelligenz (KI) für den militärischen Einsatz, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Russland sei in der Angelegenheit der Ukraine voraus, meldet die Agentur unter Berufung auf Dmitri Kusjakin, den Generaldirektor des Instituts. Kusjakin im Wortlaut: "Wir beschäftigen uns schon seit langem mit diesem Thema. Informationen über die Menge sowie Qualität dieser Art von Waffen, die bei den Streitkräften der Russischen Föderation im Dienst sind, wird nicht bekanntgegeben. Aber hier sind wir dem Gegner deutlich überlegen." Zuvor hatte der US-Fernsehsender CNN berichtet, dass das ukrainische Militär unbemannte Fluggeräte mit künstlicher Kampfintelligenz einsetze. Wie Kusjakin in dem Gespräch mit RIA Nowosti erläutert, kommt KI heute in Drohnen nur in einer Hilfsfunktion zum Einsatz. Eingeständnis von CNN: Westen unterstützt Kiew bei Drohnenangriffen auf Russland Der Pilot lenke die Drohne im Flug. Sobald die Drohne mittels zusätzlicher Aufklärung das Ziel erkenne, werde sie darauf fixiert. Die abschließende zusätzliche Zielanweisung erfolge mittels KI, erklärt der Entwickler. Zugleich weist er darauf hin, dass es heute auf der Welt keine Drohnen gebe, die ohne einen Piloten, basierend auf KI, auf dem Schlachtfeld operieren könnten. Für einen solchen Einsatz erforderliche KI-Technologien seien zu unvollkommen, so Kusjakin. "Niemand hat Drohnen, die wie in Science-Fiction-Filmen selbst Ziele auswählen und ungesteuert fliegen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zukunft auftauchen." Eine in den USA entwickelte Drohne vom Typ Switchblade komme dieser Beschreibung nahe. Kiews Truppen hätten diese zu Beginn der Spezialoperation eingesetzt, jedoch keine Erfolge erzielen können, weil die darin eingesetzte KI zu viele Schwächen aufweise. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf russische Teilrepublik Tatarstan – mehrere Verletzte

