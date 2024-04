Russland: Suche nach 13 verschütteten Bergleuten im Fernen Osten eingestellt

Die Suche nach den Bergleuten, die unter Tausenden von Tonnen Gestein im Fernen Osten Russlands seit dem 18. März verschüttet waren, ist aufgrund ihrer Gefährlichkeit für das Leben der Rettungskräfte eingestellt worden. Die 13 in der Goldmine eingeschlossenen Bergleute wurden offiziell für tot erklärt. Dies gab der erste stellvertretende Geschäftsführer des Bergwerks, Aleksei Afanasjew, bekannt.



Der Unfall ereignete sich etwa 5.300 Kilometer östlich von Moskau in der Goldmine "Pionier" im fernöstlichen Amur-Gebiet. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS befanden sich die Arbeiter 147 Meter unter der Erde, als es zu dem Einsturz kam. Mehrere Rettungsteams begannen sofort mit der Arbeit vor Ort, und die Region rief den Notstand aus. Insgesamt waren mehr als 200 Personen an dem Einsatz beteiligt und versuchten seither, die Trümmer zu beseitigen und Tunnel zu den Verschütteten zu graben.

Am Anfang bestand die Hoffnung, die Bergarbeiter lebend zu finden, aber während der Erkundungsbohrungen stellte sich heraus, dass das Volumen der Gesteinsmassen in der Verschüttung 190 Kubikmeter übersteigt, was fast 22-mal höher ist als die ursprüngliche Schätzung. Die unterirdischen Ebenen, in denen sich Menschen befinden könnten, erwiesen sich als mit Gesteinsmassen, Lehm, Eis und Wasser gefüllt.



Unter den verschütteten Bergleuten befanden sich keine Einheimischen, sondern ausschließlich Schichtarbeiter aus anderen Regionen, darunter fünf Bewohner von Baschkortostan.



Den Hinterbliebenen der Verstorbenen wird die Geschäftsleitung des Unternehmens eine Entschädigung in Höhe des Jahresverdienstes eines Bergmanns für jedes Familienmitglied zahlen. Darüber hinaus werden Familien mit Kindern monatliche Zahlungen in Höhe des durchschnittlichen monatlichen Verdienstes erhalten, bis das Kind 18 Jahre alt ist. Die finanzielle Unterstützung wird ab dem 1. April bereitgestellt.



Der Gouverneur des Gebiets Amur, Wassili Orlow, hat ebenfalls angekündigt, dass den Familien der verstorbenen Bergleute finanzielle Unterstützung aus dem Reservefonds der regionalen Regierung gewährt wird. Alexei Birjukow, der Geschäftsführer des Bergwerks, wurde am 25. März verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, gegen Sicherheitsvorschriften bei der Arbeitsausführung verstoßen zu haben.

Die Goldmine "Pionier" zählt zu den größten Goldminen der Welt. Im Jahr 2020 wurden dort nach Angaben der Betreiberfirma Petropawlowsk 3.370 Tonnen Gold gewonnen.

Mehr zum Thema – Russlands Ferner Osten: Vier schwimmende Kernkraftwerke für die Energieversorgung