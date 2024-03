Weltgrößter Ziegelproduzent Wienerberger verkauft Geschäft in Russland

Der weltgrößte Ziegelhersteller, der österreichische Konzern Wienerberger, hat sich aus dem russischen Markt zurückgezogen. Das Unternehmen verkaufte seine Ziegelwerke im Gebiet Wladimir und der Republik Tatarstan. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Quelle: Gettyimages.ru © Yellow Dog Productions

Das österreichische Unternehmen Wienerberger, das als weltgrößter Ziegelhersteller gilt, hat seine russischen Niederlassungen an das Unternehmen des Brjansker Geschäftsmanns Alexei Filin verkauft, berichtet die russische Nachrichtenagentur RBK. Die Ziegelwerke befinden sich in den Gebieten Wladimir und Tatarstan. Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass der Verkauf stattgefunden hat. Das Unternehmen begründete diese Maßnahme mit der geopolitischen Lage, aufgrund derer es sich aus dem russischen Markt zurückziehen müsse. Dazu erklärte Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch im Juni 2022: "Wir sind tief betroffen von den Auswirkungen des Konflikts und wollen als verantwortungsvolles Unternehmen einen Beitrag leisten und damit auch ein Zeichen für Freiheit und Frieden setzen. Im Sinne der gelebten Nachhaltigkeit unseres Unternehmens und der Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern vor Ort haben wir mit der Übernahme unserer Aktivitäten durch das lokale Management eine optimale Lösung gefunden, die Kontinuität für alle gewährleistet". Putin: Russische Wirtschaft befindet sich in einem "Strukturwandel" Trotz der Schwierigkeiten bei der Strukturierung sei der Verkauf an eine russische Familiengruppe erfolgreich abgeschlossen worden, teilte Wienerberger gegenüber RBK mit. Über den Wert der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit dem Verkauf hat der österreichische Konzern seinen Rückzug aus dem russischen Markt vollendet. In Russland wurde das erste Ziegelwerk der Wienerberger-Gruppe im Gebiet Wladimir im Jahr 2004 eröffnet. Das zweite Werk in Tatarstan wurde einige Jahre später, 2008, in Betrieb genommen. Die Gesamtkapazität beider Werke beträgt 450 Millionen konventionelle Ziegel pro Jahr. Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz des ersten Werks auf 15 Millionen Euro, der Nettogewinn auf rund 800.000 Euro. Die Einnahmen des zweiten Werks beliefen sich auf neun Millionen Euro beziehungsweise rund eine Million Euro. Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von innovativen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur, die mit mehr als 200 Produktionsstandorten in 28 Ländern vertreten ist. Wienerberger ist der Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral- und Osteuropa.

